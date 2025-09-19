EUREX/DAX-Futures leicht erholt nach Fed-Entscheid

DOW JONES--Leicht erholt zeigen sich am Donnerstagmorgen die DAX-Futures nach der US- Zinssenkung am Vorabend. Der Dezember-Kontrakt steigt um 75 auf 23.605 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.647 und das Tagestief bei 23.531 Punkten. Die Umsätze sind weiter gering: Umgesetzt wurden im Dezember-Kontrakt 1.154 Kontrakte, auch im September-Kontrakt gingen nur rund 1.500 Kontrakte um.

