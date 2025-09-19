DAX23.658 +1,3%ESt505.437 +1,3%Top 10 Crypto16,35 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.928 +0,5%Euro1,1838 +0,2%Öl67,56 -0,5%Gold3.671 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Italien stellt gefälschte KI-Videos unter Strafe

18.09.25 10:37 Uhr

ROM (dpa-AFX) - In Italien kann die Verbreitung gefälschter Aufnahmen, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden, künftig mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Das Parlament in Rom billigte mit klarer Mehrheit ein Rahmengesetz zum Umgang mit KI. Dazu gehört, dass Geschäftsleuten und Privatpersonen Gefängnis droht, wenn sie mit KI generierte Fotos und Videos in Umlauf bringen, ohne die Erlaubnis der gezeigten Personen zu haben.

Wer­bung

In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche solche Fälle gegeben. Meist handelt es sich dabei um Videos mit pornografischem Material. Fast immer waren Frauen die Opfer, darunter auch Prominente. Dem Gesetz stimmte nach der Abgeordnetenkammer auch der Senat zu. Es gab 77 Stimmen dafür, 55 dagegen.

Nach Angaben der Regierung in Rom ist Italien damit das erste Land innerhalb der EU mit einem nationalen Rechtsrahmen, der neue europäische KI-Richtlinien einbezieht. Dazu gehören auch allgemeine Grundsätze und Ziele über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zudem wurde die Regierung beauftragt, eine Regelung zur Nutzung von KI-Systemen zu erarbeiten./cs/DP/stk