Fitch stuft EFSF auf A+ herunter

19.09.25 09:33 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Fitch Ratings hat die langfristige Bonitätsnote der European Financial Stability Facility (EFSF) um einen Schritt auf A+ (zuvor: AA-) gesenkt. Fitch begründete den außerordentlichen Schritt - normalerweise hätte eine Überprüfung erst am 12. Dezember angestanden - mit der zuvor erfolgten Herunterstufung Frankreichs auf ebenfalls A+.

Der EFSF war 2010 in Reaktion auf die damals einsetzende europäische Staatsschuldenkrise gegründet worden und hatte Kredite an Griechenland, Portugal und Irland vergeben, von denen noch rund 175 Milliarden Euro ausstehen. Der EFSF begibt zu ihrer Finanzierung weiterhin Anleihen.

2012 wurde der EFSF durch den European Stability Mechanism (ESM) abgelöst. Dieser verfügt über ein deutlich höheres Eigenkapital als der EFSF und ist daher weniger abhängig von direkten Garantien der Staaten und deren Ratings.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 03:33 ET (07:33 GMT)