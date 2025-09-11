ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 110,6 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 45 auf 47 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Megatrend Künstliche Intelligenz sei enger mit dem Energiesektor verflochten als je zuvor, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Kapitalgüterwerten. Er beschäftigte sich daher näher mit der Nachfrage für Rechenzentren, Renditepotenzialen und möglichen Energie-Engpässen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
47,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
56,86 CHF
|Abst. Kursziel*:
-17,34%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
56,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,40%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|13:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|13:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
