Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 24,73 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Adam Berlin gab in einer am Freitag vorliegenden Studie Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Es sei darum gegangen, dazulegen, warum das Unternehmen so gut dastehe wie nie zuvor./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
106,60 €
|Abst. Kursziel*:
9,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
110,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,03%
|
Analyst Name:
Adam Berlin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|13:56
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|12.05.25
|Wolters Kluwer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.25
|Wolters Kluwer Buy
|UBS AG
|26.03.25
|Wolters Kluwer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.11
|Wolters Kluwer sell
|Citigroup Corp.
|12.05.05
|Wolters Kluwer Underweight
|JP Morgan
|10.05.05
|Wolters Kluwer Underperform
|Goldman Sachs
|04.03.05
|Wolters Kluwer Underperform
|Goldman Sachs
|24.01.05
|Wolters Kluwer Underweight
|JP Morgan
|13:56
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.