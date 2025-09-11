UBS AG

Wolters Kluwer Neutral

13:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Adam Berlin gab in einer am Freitag vorliegenden Studie Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Es sei darum gegangen, dazulegen, warum das Unternehmen so gut dastehe wie nie zuvor./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com