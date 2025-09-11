DAX 23.677 -0,1%ESt50 5.376 -0,2%Top 10 Crypto 16,13 +0,2%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.006 -0,4%Euro 1,1721 -0,1%Öl 67,67 +2,1%Gold 3.645 +0,3%
Wolters Kluwer Aktie

UBS AG

Wolters Kluwer Neutral

13:56 Uhr
Wolters Kluwer Neutral
Wolters Kluwer N.V.
110,35 EUR 3,50 EUR 3,28%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Adam Berlin gab in einer am Freitag vorliegenden Studie Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Es sei darum gegangen, dazulegen, warum das Unternehmen so gut dastehe wie nie zuvor./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
106,60 €		 Abst. Kursziel*:
9,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
110,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,03%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

13:56 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
11.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
02.09.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
30.07.25 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

