ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach einer Roadshow des Textilkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Bei der Veranstaltung sei es um die Wachstumsmöglichkeiten, die Widerstandsfähigkeit von Geschäftsmodell und Margen sowie die preisgünstige Marke Lefties gegangen, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er habe den Eindruck gewonnen, dass die sich verbessernde Umsatzentwicklung aus dem robusten Geschäftsmodell resultiere./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Neutral

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,42 €		 Abst. Kursziel*:
3,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
46,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,27%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

