Iberdrola SA Aktie

15,66 EUR +0,01 EUR +0,03 %
STU
15,68 EUR +0,03 EUR +0,16 %
GVIE
Marktkap. 101,94 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

UBS AG

Iberdrola SA Buy

08:01 Uhr
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
15,66 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 17,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers am 24. September sollte das Fundament für das Wachstum in den kommenden drei Jahren legen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,68 €		 Abst. Kursziel*:
10,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,51%
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

08:01 Iberdrola SA Buy UBS AG
11.09.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Iberdrola SA Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

