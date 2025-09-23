Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 215,12 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 215,12 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 214,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 435.359 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 12,77 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 40,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,83 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 34,88 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,000 USD je Boeing-Aktie.

