Vor Trump-Treffen: Türkei schafft extra Zölle auf einige US-Importe ab
ANKARA (dpa-AFX) - Wenige Tage vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2018 verhängte zusätzliche Zölle auf manche US-Importe aufgehoben. Das geht aus dem offiziellen Gesetzesblatt der Türkei hervor. Ankara hatte die etwa für Autos, Alkohol, Kosmetik oder Tabak bestimmten Strafzölle in Trumps erster Amtszeit verhängt. Dies geschah damals als Vergeltung für US-Zölle im Rahmen eines Konflikts um einen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor.
Bei dem Gespräch in Washington am Donnerstag soll es nach Angaben Trumps um den Kauf von Boeing-Flugzeugen sowie um US-Kampfjets gehen. Ankara strebt den Erwerb von 40 neuen F-16-Maschinen an. Zudem hofft Erdogan auf eine Rückkehr seines Landes in das F-35-Programm, aus dem die USA die Türkei nach dem Kauf des russischen Luftabwehrsystems S-400 ausgeschlossen hatten./apo/DP/jha
