Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

13:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trotz des starken operativen Cashflows im dritten und vierten Quartal revidierte Sheila Kahyaoglu in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar ihre Prognose für das Jahr 2026 nach unten. Neben den Investitionsplänen des Flugzeugbauers verwies sie dabei auch auf die Verzögerungen beim Großraumjet 777X./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com