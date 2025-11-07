DAX23.589 -0,6%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.718 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag in Rot

07.11.25 16:08 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 193,45 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 193,45 USD. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 192,80 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 188.833 Boeing-Aktien.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 20,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit einem Kursverlust von 33,36 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 243,43 USD für die Boeing-Aktie.

Am 29.10.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -9,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,44 Prozent auf 23,27 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,147 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

