Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Nachmittag zu

06.11.25 16:08 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 198,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
170,00 EUR -1,00 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 198,98 USD. Bei 201,27 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 197,45 USD. Bisher wurden heute 204.880 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 21,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 243,43 USD.

Boeing ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -7,14 USD gegenüber -9,97 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,27 Mrd. USD – ein Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -9,147 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen

Ryanair-Aktie mit neuem Rekord: Passagierprognose angehoben

Boeing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Boeing BuyUBS AG
30.10.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Boeing BuyUBS AG
30.10.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

