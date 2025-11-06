DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.070 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,25 -0,5%Gold3.981 +0,1%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'

06.11.25 18:34 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 226 auf 239 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem insgesamt guten dritten Quartal des Baustoffkonzerns, geprägt von strikter Kostendisziplin und moderaten Preiserhöhungen. Auch für 2026 seien die Heidelberger sehr gut aufgestellt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
18:21Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
12:41Heidelberg Materials BuyUBS AG
10:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
09:31Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
08:46Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
