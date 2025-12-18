Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 38,49 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den Jahreszahlen 2025 im Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent gesteigert haben, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte auf dieser Basis stabil geblieben sein. Die Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List", werden also für besonders aussichtsreich gehalten./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
221,10 €
|Abst. Kursziel*:
17,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
221,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|14:36
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research