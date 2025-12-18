DAX 24.217 +0,1%ESt50 5.744 +0,0%MSCI World 4.382 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 +4,3%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.069 +2,9%Euro 1,1731 +0,0%Öl 60,35 +1,1%Gold 4.333 %
JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

14:36 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den Jahreszahlen 2025 im Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent gesteigert haben, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte auf dieser Basis stabil geblieben sein. Die Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List", werden also für besonders aussichtsreich gehalten./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
221,10 €		 Abst. Kursziel*:
17,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
221,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

