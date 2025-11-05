Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag schwächer

Kurs der Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 197,74 USD.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 197,74 USD ab. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 196,74 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 197,75 USD. Zuletzt wurden via New York 141.841 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Abschläge von 34,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 243,43 USD.

Am 29.10.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -7,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,27 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 17,84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,021 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen

Ryanair-Aktie mit neuem Rekord: Passagierprognose angehoben

Boeing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats