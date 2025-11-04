Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Boeing

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 198,82 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 198,82 USD ab. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 197,59 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 201,70 USD. Bisher wurden via New York 467.286 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 243,43 USD.

Am 29.10.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -9,018 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

