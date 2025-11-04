DAX23.934 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.555 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,48 -0,6%Gold3.973 -0,7%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Dienstagnachmittag

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 199,95 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
173,82 EUR -4,08 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 199,95 USD ab. Bei 198,67 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179.230 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. 21,33 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 35,52 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,43 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 29.10.2025 vor. Das EPS lag bei -7,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -9,018 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

