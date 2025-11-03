DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.847 +0,5%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1522 -0,1%Öl64,82 -0,4%Gold4.013 +0,3%
Blick auf Boeing-Kurs

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Montagabend nordwärts

03.11.25 20:23 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Montagabend nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 204,88 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
177,90 EUR 4,54 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Boeing legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 204,88 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 205,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 201,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 550.739 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD an. 18,41 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Mit Abgaben von 37,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 243,43 USD an.

Am 29.10.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,27 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Boeing am 04.02.2026 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -8,880 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

