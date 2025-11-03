Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 203,65 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 203,65 USD zu. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 204,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 194.459 Boeing-Aktien.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 19,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,69 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 243,43 USD.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -7,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -9,97 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Boeing am 04.02.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --8,880 USD je Boeing-Aktie.

