DAX 24.090 -0,1%ESt50 5.682 -0,4%MSCI World 4.417 -0,2%Top 10 Crypto 15,08 -2,0%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.922 +0,1%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,53 -0,6%Gold 3.997 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Tezos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Tezos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
So viel hätten Anleger mit einem Polkadot-Investment von vor 5 Jahren verloren So viel hätten Anleger mit einem Polkadot-Investment von vor 5 Jahren verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
184,28 EUR -0,96 EUR -0,52 %
STU
211,42 USD -11,92 USD -5,34 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 139,03 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

10:36 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
184,28 EUR -0,96 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Im Fokus der Quartalszahlenvorlage hätten die überraschend hohen Kosten für die erneut verschobene Auslieferung des Großraumjets 777X gestanden, schrieb Ken Herbert am Mittwochabend. Dies überschatte indes viele erfreuliche Aspekte wie etwa die erstmals seit 2023 positive Barmittelentwicklung und die anhaltende Stabilität im Rüstungsgeschäft. Den Einfluss der verschobenen 777X-Auslieferung auf die Barmittelentwicklung 2026 preisten die Konsensprognosen wohl zudem schon ein./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 213,58		 Abst. Kursziel*:
17,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 211,42		 Abst. Kursziel aktuell:
18,25%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 264,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

10:36 Boeing Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Boeing Outperform Bernstein Research
29.10.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Weiterer Milliardenverlust Boeing-Aktie schwächer: Auslieferung von Großraumjet 777X wird verschoben Boeing-Aktie schwächer: Auslieferung von Großraumjet 777X wird verschoben
dpa-afx ROUNDUP: Airbus fliegt Boeing noch weiter davon - Aktie auf Rekordhoch
finanzen.net Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich in Rot
dpa-afx ROUNDUP: Airbus auf Kurs trotz knapper Triebwerke - Boeing mit Milliardenverlust
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing büßt am Abend ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Verluste
finanzen.net Aufschläge in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus
dpa-afx ROUNDUP 2: Boeings Großraumjet 777X kommt noch später - Milliardenverlust
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing verliert am Nachmittag
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
MotleyFool Boeing (BA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
BBC Boeing hit with $5bn in penalties as new jet delayed
BBC Boeing hit with $5bn in penalties as new jet delayed
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
Zacks Rolls-Royce or Boeing: Who Leads the Engine Race in 2025?
Zacks Boeing (BA) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
New York Times Boeing Reports Bigger Quarterly Loss but Sales Improved
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen