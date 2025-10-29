Boeing Aktie
Marktkap. 139,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Im Fokus der Quartalszahlenvorlage hätten die überraschend hohen Kosten für die erneut verschobene Auslieferung des Großraumjets 777X gestanden, schrieb Ken Herbert am Mittwochabend. Dies überschatte indes viele erfreuliche Aspekte wie etwa die erstmals seit 2023 positive Barmittelentwicklung und die anhaltende Stabilität im Rüstungsgeschäft. Den Einfluss der verschobenen 777X-Auslieferung auf die Barmittelentwicklung 2026 preisten die Konsensprognosen wohl zudem schon ein./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 213,58
|Abst. Kursziel*:
17,05%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 211,42
|Abst. Kursziel aktuell:
18,25%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 264,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|10:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
