Boeing Aktie
Marktkap. 139,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 251 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Produktion des Flugzeugbauers verlaufe langsamer, aber es seien weiterhin Fortschritte erkennbar, schrieb Seth M. Seifman am Donnerstag. Die Cashflow-Erwartungen für 2026 würden belastet durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, die im Wesentlichen aber erwartet worden seien. Dass höhere Investitionsausgaben noch hinzukommen, sei jedoch nicht eingeplant gewesen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Overweight
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 240,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 209,22
|Abst. Kursziel*:
14,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 204,19
|Abst. Kursziel aktuell:
17,54%
|
Analyst Name:
Seth M. Seifman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 261,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
