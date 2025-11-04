Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Snap-Bilanz voraus.
Werte in diesem Artikel
Snap wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
33 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,122 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Snap in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 37 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden USD im Vergleich zu 1,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 36 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,417 USD im Vergleich zu -0,420 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 41 Analysten durchschnittlich bei 5,88 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
