Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Mittwochabend
Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 196,93 USD.
Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 196,93 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 195,32 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,75 USD. Zuletzt wechselten 410.795 Boeing-Aktien den Besitzer.
Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,19 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,54 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 243,43 USD angegeben.
Am 29.10.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,27 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 17,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,021 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
