Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Boeing

Boeing im Blick

06.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 196,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
170,00 EUR -1,00 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Boeing befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 196,82 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 195,50 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,45 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 612.489 Aktien.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 23,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,50 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 243,43 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.10.2025. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -7,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 23,27 Mrd. USD gegenüber 17,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Boeing am 04.02.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,147 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

