Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Abend Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 193,63 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 193,63 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 191,50 USD. Bei 195,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 466.657 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 243,43 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -9,97 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,27 Mrd. USD im Vergleich zu 17,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,147 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

