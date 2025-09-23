DAX23.673 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.581 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial! Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Boeing im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

24.09.25 16:09 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 216,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
185,30 EUR 2,80 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 216,79 USD zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 217,80 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 172.947 Boeing-Aktien.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 40,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 238,83 USD an.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,000 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Lufthansa-Aktie im Minus: Chef der Tochter Swiss schließt Kündigungen nicht aus

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen