Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 216,79 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 216,79 USD zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 217,80 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 172.947 Boeing-Aktien.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 40,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 238,83 USD an.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,000 USD je Boeing-Aktie.

