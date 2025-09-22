Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 216,23 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 216,23 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 217,78 USD zu. Bei 217,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 266.422 Stück gehandelt.
Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,19 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 67,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 238,83 USD angegeben.
Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,000 USD je Boeing-Aktie stehen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
