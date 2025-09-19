Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Montagnachmittag

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 213,66 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 213,66 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 213,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,17 USD. Bisher wurden via New York 99.288 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 13,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 65,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 238,83 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,75 Mrd. USD im Vergleich zu 16,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,000 USD je Boeing-Aktie.

