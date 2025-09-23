DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,69 -2,0%Dow46.426 +0,2%Nas22.764 +0,6%Bitcoin95.431 -2,9%Euro1,1790 +0,4%Öl66,62 -0,1%Gold3.746 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Montagshandel im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

Bundesregierung will wieder günstiges Backpulver für Winzer

22.09.25 19:05 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung setzt sich in Brüssel dafür ein, dass Winzer wieder günstiges Backpulver als Pflanzenschutzmittel verwenden dürfen. Weinbauern stünden massiv unter Druck und könnten wegen einer EU-Regelung nicht mal mehr das einfach verfügbare Backpulver verwenden, um die Reben vor der Pilzkrankheit Echter Mehltau zu schützen, kritisiert Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) laut Mitteilung.

Wer­bung

Pflanzenschutzmittel statt Backpulver Pflicht

Ein Hauptbestandteil von Backpulver ist Natriumhydrogencarbonat. Angaben des Ministeriums zufolge wurde in der EU vor gut einem Jahr ein Pflanzenschutzmittel mit ebendiesem Wirkstoff zugelassen. Doch legten EU-Regeln fest: Was in einem Pflanzenschutzmittel ist, kann nicht auch als Grundstoff zugelassen sein. Also müssten die Winzer teureres Pflanzenschutzmittel nutzen - Backpulver pur sei verboten.

Weitere Mitgliedsländer unterstützen deutschen Vorstoß

Vom Agrarministerium in Berlin heißt es, die Entscheidung treffe vor allem kleinere und ökologisch wirtschaftende Weinbaubetriebe, da so eine kostengünstige und bewährte Alternative wegfalle. Deutschland setze sich daher unter anderem bei einem Treffen der Agrarminister der EU in dieser Woche in Brüssel dafür ein, dass Natriumhydrogencarbonat weiterhin als günstiger Grundstoff im Weinbau eingesetzt werden dürfe. Unterstützung für die Initiative kommt laut Landwirtschaftsministerium auch aus acht anderen EU-Staaten, darunter Frankreich, Luxemburg und Österreich./mjm/DP/stw