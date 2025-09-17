Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 214,75 USD.
Die Boeing-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 214,75 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 213,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,25 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.056.206 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,96 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 66,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 238,83 USD.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22,75 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,000 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient
Lufthansa-Aktie im Minus: Chef der Tochter Swiss schließt Kündigungen nicht aus
Boeing-Aktie dreht ins Minus: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
