Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 216,36 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 216,36 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 217,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 682.782 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 12,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 40,41 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 238,83 USD.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,75 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 16,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -2,000 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

