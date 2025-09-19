In enger Beziehung investiert in KST Beteiligungs-Aktien - die Kursreaktion

Insider Portfolio

KST Beteiligungs veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Für den 18.09.2025 wurde bei KST Beteiligungs ein Insiderdeal gemeldet. Am 19.09.2025 wurde die Transaktion bekannt. Von in enger Beziehung RCM Beteiligungs AG wurden am 18.09.2025 KST Beteiligungs-Papiere gekauft. Für je 1,24 EUR wurden 300.000 KST Beteiligungs-Papiere erstanden. Die KST Beteiligungs-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 1,12 EUR.

Die KST Beteiligungs-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 1,13 EUR. KST Beteiligungs verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,24 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.676.576 Aktien.

Bereits am 18.09.2025 kam es bei KST Beteiligungs-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Q-Soft Verwaltungs AG, in enger Beziehung, verkaufte 300.000 Papiere zu jeweils 1,24 EUR.

Redaktion finanzen.net