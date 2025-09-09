Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben
Der Dow Jones zeigte sich am Abend leichter.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 45.834,22 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,137 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,15 Prozent schwächer bei 45.577,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 46.108,00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 46.077,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45.813,93 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,888 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 12.08.2025, bei 44.458,61 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.06.2025, den Stand von 42.967,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41.096,77 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8,12 Prozent nach oben. Bei 46.137,20 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 1,77 Prozent auf 509,90 USD), Apple (+ 1,76 Prozent auf 234,07 USD), Walmart (+ 0,82) Prozent auf 103,49 USD), JPMorgan Chase (+ 0,44 Prozent auf 306,91 USD) und NVIDIA (+ 0,37 Prozent auf 177,82 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Merck (-2,75 Prozent auf 82,81 USD), Sherwin-Williams (-2,33 Prozent auf 360,10 USD), Amgen (-2,24 Prozent auf 276,39 USD), Boeing (-1,84 Prozent auf 215,94 USD) und Nike (-1,79 Prozent auf 73,00 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 29.778.179 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,669 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amgen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amgen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amgen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amgen News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen