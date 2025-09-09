DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.114 +0,7%Euro1,1732 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.643 +0,3%
Index-Performance im Blick

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

12.09.25 22:32 Uhr
Der Dow Jones zeigte sich am Abend leichter.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 45.834,22 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,137 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,15 Prozent schwächer bei 45.577,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 46.108,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 46.077,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45.813,93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,888 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 12.08.2025, bei 44.458,61 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.06.2025, den Stand von 42.967,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41.096,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8,12 Prozent nach oben. Bei 46.137,20 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 1,77 Prozent auf 509,90 USD), Apple (+ 1,76 Prozent auf 234,07 USD), Walmart (+ 0,82) Prozent auf 103,49 USD), JPMorgan Chase (+ 0,44 Prozent auf 306,91 USD) und NVIDIA (+ 0,37 Prozent auf 177,82 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Merck (-2,75 Prozent auf 82,81 USD), Sherwin-Williams (-2,33 Prozent auf 360,10 USD), Amgen (-2,24 Prozent auf 276,39 USD), Boeing (-1,84 Prozent auf 215,94 USD) und Nike (-1,79 Prozent auf 73,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 29.778.179 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,669 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
