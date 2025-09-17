DAX 23.624 -0,2%ESt50 5.458 +0,0%Top 10 Crypto 16,28 -1,7%Dow 46.142 +0,3%Nas 22.471 +0,9%Bitcoin 99.069 -0,3%Euro 1,1755 -0,3%Öl 67,38 -0,2%Gold 3.650 +0,2%
Boeing Aktie

Boeing Co.
184,28 EUR 0,86 EUR 0,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 255 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ersten Auslieferungen des Modells 777X könnten sich in Richtung 2027 verschieben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 215,66		 Abst. Kursziel*:
18,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 216,74		 Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 238,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

12:11 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Boeing Buy UBS AG
10.09.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

