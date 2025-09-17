Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

12:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 255 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ersten Auslieferungen des Modells 777X könnten sich in Richtung 2027 verschieben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/stk

