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DAX aktuell

Erholungsmodus intakt: DAX dürfte weiter zulegen - Ölpreise bleiben im Fokus - Fed-Entscheid voraus

18.03.26 07:42 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX dürfte Erholung fortsetzen - Augen auf Ölpreise | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Erholungsmodus auch zur Wochenmitte fortsetzen. Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der Ölpreisentwicklung

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DAX 40
23.730,9 PKT 166,9 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen

Der DAX schloss am Dienstag 0,71 Prozent höher bei 23.730,92 Punkten. Auch am Mittwoch dürfte sich der Erholungsmodus fortsetzen.

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Iran-Krieg bald vorbei?

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, Washington sei noch nicht bereit, den Krieg im Iran zu beenden, man werde sich aber "in der nahen Zukunft" zurückziehen. Derweil nehmen die innerparteilichen Widerstände gegen den Krieg im Nahen Osten in den USA zu.

Blick auf Ölpreise

Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 101 Dollar etwas weniger als tags zuvor. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

Hexensabbat am Freitag

Eine Unterstützung für die Börsen macht CMC in dem Großen Verfall am Freitag aus. Der DAX präsentiere sich wegen der immer noch hohen Absicherungsniveaus der Investoren weiter stabil. Höhepunkt des Tages ist die geldpolitische Entscheidung der Fed - diese erfolgt allerdings nach Börsenschluss in Europa.

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Fed-Zinsentscheid am Abend

In dem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen am Abend wohl nicht antasten. Zuletzt waren grundsätzliche Zinssenkungshoffnungen am Markt ausgepreist worden und es waren angesichts des Inflationsanstiegs, der durch den hohen Ölpreis zu erwarten ist, sogar erste Erhöhungsbefürchtungen aufgekommen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Martina Köhler, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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