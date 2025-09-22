DAX23.647 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Börsenlieblinge

Rüstungsaktien bleiben im Fokus: So schlagen sich Rheinmetall, HENSOLDT und RENK am Dienstag

23.09.25 09:51 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT von Risiken belastet | finanzen.net

Rüstungstitel gehören am Aktienmarkt weiter zu den gefragtesten Investments. So entwickeln sich die Branchenvertreter am Dienstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
98,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
73,50 EUR -0,21 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.910,00 EUR -30,00 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rheinmetall, RENK und HENSOLDT weiter gefragt
• Rheinmetall vor 2.000-Euro-Marke
• Geopolitische Spannungen stützen Nachfrage

Wer­bung

Nach Kursgewinnen zum Wochenstart stehen Rüstungsaktien auch am zweiten Handelstag der Woche erneut im Anlegerfokus.

Kursentwicklungen bei Rheinmetall & Co.

Während die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,21 Prozent auf 1.916,50 Euro verliert, geht es für RENK um 1,14 Prozent auf 73,51 Euro nach unten, während Titel von HENSOLDT via XETRA 1,06 Prozent schwächer bei 98,10 Euro notieren.

Der Branchenprimus Rheinmetall entfernen sich damit etwas von der psychologisch wichtigen 2.000-Euro-Marke während Analysten bereits Kursziele von bis zu 2.500 Euro ausrufen. Führende Finanzinstitute überbieten sich geradezu mit optimistischen Prognosen: Die DZ Bank und Metzler haben ihre Kursziele auf 2.240 bis 2.300 Euro angehoben, während MWB Research mit 2.500 Euro das bislang höchste Kursziel vergeben hat.

Wer­bung

Geopolitische Spannungen als Kurstreiber

Die anhaltenden internationalen Konflikte und jüngste Vorfälle wie Drohnenabschüsse über Polen verstärken laut Analysten die Nachfrage nach Rüstungsgütern. Die strategisch kluge Übernahme des Schiffbauers NVL wird von Marktbeobachtern positiv bewertet, da sie Rheinmetall breiter als globalen Systemanbieter für Land-, Luft- und Seerüstung positioniert. Diese Diversifizierung könnte dem Konzern langfristig zu einem noch stabileren Geschäftsmodell verhelfen.

Friedensgespräche als möglicher Dämpfer

Trotz der aktuellen Euphorie weisen Marktbeobachter auf ein nicht zu unterschätzendes Risiko hin: Mögliche Friedensgespräche im Russland-Ukraine-Konflikt könnten die Nachfrage nach Rüstungsgütern dämpfen und somit auch Rüstungsaktien belasten. Dies stellt einen Risikofaktor dar, den Investoren im Blick behalten sollten. Dennoch bleibt der grundsätzliche Optimismus für die Branche bestehen, da die geopolitischen Spannungen weltweit anhalten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, HENSOLDT

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen