KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
Notierung im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Dienstagabend Boden gut

23.09.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Dienstagabend Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 215,22 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 215,22 USD zu. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 219,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 850.449 Boeing-Aktien.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 66,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,83 USD je Boeing-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 29.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16,87 Mrd. USD umsetzen können.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,000 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
