GNW-News: Axi Select feiert zweijähriges Bestehen mit über 400 Mio. US-Dollar an Trader-Finanzierungen und bahnbrechenden Erfolgsgeschichten

^SYDNEY, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi Select, das wegweisende Programm

zur Förderung und Finanzierung von Traderinnen und Tradern des globalen Online-

Handelsbrokers Axi, feiert sein zweijähriges Bestehen mit einem bedeutenden

Meilenstein: Es hat mehr als 400 Millionen US-Dollar an Trader-Finanzierungen

bereitgestellt und damit seine Position als innovativstes, brokerunterstütztes

Prop-Trading-Programm der Branche gefestigt.

Seit seiner Einführung im Jahr 2023 ist Axi Select gewachsen und unterstützt nun

Tausende von Traderinnen und Tradern weltweit in verschiedenen Regionen. Dank

seines einzigartigen leistungsbasierten Modells haben bereits mehr als fünf

Traderinnen und Trader die ProM-Stufe erreicht, wobei jede und jeder von ihnen

1 Million US-Dollar verwaltet, während die Community von über

40?000 Traderinnen und Tradern weiterhin die Meilensteine des Programms

durchläuft.

Meilensteine nach zwei Jahren

* Über 400 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln für Traderinnen und Trader

weltweit

* Über 10 Millionen US-Dollar an Gewinnausschüttungen

* Fünf Traderinnen und Trader, die die ProM-Stufe mit jeweils 1 Million US-

Dollar erreicht haben

* Eine wachsende Community von mehr als 40?000 Traderinnen und Tradern

* Einführung des Edge-Scores für Performance-Analysen, der Traderinnen und

Tradern objektives Feedback zu Risiko, Beständigkeit und Disziplin gibt

* MT5-Integration für die Erweiterung des Marktzugangs und der Trading-Tools

Ein neuer Standard in der Trader-Entwicklung

Axi Select zeichnet sich dadurch aus, dass es die Hürden und Kosten

traditioneller Prop-Trading-Firmen beseitigt. Es gibt keine Einstiegsgebühren,

starre Ausscheidungswettbewerbe oder künstliche Zeitvorgaben. Stattdessen

wachsen Traderinnen und Trader durch das Programm, indem sie Beständigkeit,

Disziplin und Fähigkeiten in Live-Märkten unter Beweis stellen.

?In den letzten zwei Jahren haben wir mit Axi Select etwas wirklich

Einzigartiges aufgebaut", so Greg Rubin, Leiter von Axi Select.?Unser Fokus

liegt darauf, Traderinnen und Tradern einen fairen und transparenten Weg zu

bieten, um ihre Karriere voranzutreiben. Die Tatsache, dass bereits fünf

Traderinnen und Trader eine Finanzierung in Höhe von 1 Million US-Dollar

erreicht haben, ist der Beweis dafür, dass mit den richtigen Tools und der

richtigen Unterstützung Unglaubliches möglich ist."

Ausblick

Im dritten Jahr plant Axi Select, sein Ökosystem zur Unterstützung von

Traderinnen und Tradern durch folgende Maßnahmen zu erweitern:

* Fortschrittliche Analysetools für die Performance, die auf dem Erfolg des

Edge-Scores aufbauen

* Verbesserte Ausbildung und Mentoring, um Traderinnen und Tradern beim Aufbau

einer nachhaltigen, langfristigen Karriere zu helfen

* Kontinuierliche Plattforminnovationen, die eine nahtlose Integration von MT5

in die globale Infrastruktur von Axi ermöglichen

?Bei Axi Select finanzieren wir nicht nur Trades - wir helfen Traderinnen und

Tradern, sich zu Profis zu entwickeln", ergänzt Rubin.?Die letzten zwei Jahre

haben ein starkes Fundament gelegt, und wir sind gespannt, wie weit unsere

Traderinnen und Trader im dritten Jahr und darüber hinaus kommen werden."

Über Axi

Axi ist ein globales Online-FX- und CFD-Handelsunternehmen, dem Tausende von

ambitionierten Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern vertrauen. Axi bietet

Trading für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl,

Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen über Axi Select, besuchen Sie bitte:

https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader

Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen

und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es

gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.

