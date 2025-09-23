Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 213,20 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 213,20 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 212,00 USD. Bei 214,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 419.532 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 13,79 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 39,53 Prozent sinken.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,83 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent auf 22,75 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,980 USD ausweisen wird.

