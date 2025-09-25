DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -2,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.679 +0,3%Euro1,1681 +0,1%Öl69,55 -0,1%Gold3.746 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Amazon-Aktie: Kaufrausch im Oktober - Handelsriese startet zweiten Prime Day Amazon-Aktie: Kaufrausch im Oktober - Handelsriese startet zweiten Prime Day
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

CDU-Sicherheitsexperte: Nicht in falscher Sicherheit wiegen

26.09.25 05:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Geheimdienst-Gremiums des Bundestages, der CDU-Politiker Marc Henrichmann, warnt nach Drohnenvorfällen an mehreren dänischen Flughäfen vor dem Gefühl "falscher Sicherheit" an deutschen Airports. "Flughäfen sind zentrale Punkte unserer kritischen Infrastruktur und immer häufiger Ziele hybrider Angriffe - von Drohnenüberflügen bis zu Cyberattacken", sagte Henrichmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, sondern müssen widerstandsfähiger werden und schneller reagieren", betonte er. "Gerade im Bereich sensibler Infrastrukturen wie Flughäfen haben wir Nachholbedarf", hob der Vorsitzende des geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) hervor.

Wer­bung

Über mehreren Flughäfen Dänemarks waren in den vergangenen Tagen Drohnen gesichtet worden. Die dänischen Behörden haben nach eigener Darstellung keine klaren Beweise für die Verantwortlichen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte gestern im Bundestag eine Aufrüstung bei der Drohnenabwehr und eine Reform des Luftsicherheitsgesetzes angekündigt.

Der Grünen-Sicherheitsexperte Konstantin von Notz warf Dobrindt "massive Versäumnisse" beim Thema Drohnenabwehr vor. "Mittlerweile erleben wir fast täglich Drohnenüberflüge", stellte von Notz in den Funke-Zeitungen fest. Deutschland müsse seine Fähigkeiten zur Detektion und Abwehr von Drohen verbessern. Hier seien alle Beteiligten gefordert, die Polizeien auf Landes- und Bundesebene, die Bundeswehr und die Nachrichtendienste. Grundlage müsse zunächst ein gemeinsam erstelltes Gesamtlagebild sein. Der im Kanzleramt einzurichtende Sicherheitsrat wäre das Gremium, in dem alle Fäden zusammenlaufen müssten, betonte von Notz, der auch stellvertretender PKGr-Vorsitzender ist./shy/DP/zb