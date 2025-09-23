Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 195,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 195,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.752 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 198,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 36,12 Prozent Luft nach unten.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 210,44 EUR angegeben.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Airbus SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,48 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

