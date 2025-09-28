SENTIMENT/Privatanleger wechseln an die Seitenlinie

DOW JONES--Die Privatanleger in Deutschland wie auch in den USA werden aktuell etwas vorsichtiger. Die Bären unter den Anlegern verabschieden sich zunächst von ihrem Engagement und schauen dem Geschehen an den Börsen nun von der Seitenlinie zu. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, verharrte hier der Bullenanteil unter Privatanlegern bei 45 Prozent. Das Bärenlager fiel um 6 Prozentpunkte auf nun 32 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg um diese 6 Prozentpunkte auf nun 23 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Sentiment-Experte Joachim Goldberg sieht die Bandbreite für deutsche Bluechips nach unten jetzt bei 23.250/23.300 Punkten und nach oben bei 23.800/850. Wobei die Grenze nach unten durchlässiger sei. Allerdings fiele die Gruppe an der Seitenlinie sehr klein aus, so dass es Nachfrage von internationalen Investoren brauche, um aus der Seitwärtsbewegung rauszukommen.

Eine fast identische Entwicklung fand an der Wall Street statt. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern am 30. August hervorgeht, verharrte dort der Anteil der Bullen bei 41,7 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren fiel dagegen von 42,4 auf 39,2 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger stieg gegenüber der Vorwoche von 16 auf nun 19,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 02:24 ET (06:24 GMT)