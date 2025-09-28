DAX23.604 -0,3%ESt505.458 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,93 -0,2%Gold3.761 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

SENTIMENT/Privatanleger wechseln an die Seitenlinie

25.09.25 08:23 Uhr

DOW JONES--Die Privatanleger in Deutschland wie auch in den USA werden aktuell etwas vorsichtiger. Die Bären unter den Anlegern verabschieden sich zunächst von ihrem Engagement und schauen dem Geschehen an den Börsen nun von der Seitenlinie zu. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, verharrte hier der Bullenanteil unter Privatanlegern bei 45 Prozent. Das Bärenlager fiel um 6 Prozentpunkte auf nun 32 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg um diese 6 Prozentpunkte auf nun 23 Prozent.

Wer­bung

Sentiment-Experte Joachim Goldberg sieht die Bandbreite für deutsche Bluechips nach unten jetzt bei 23.250/23.300 Punkten und nach oben bei 23.800/850. Wobei die Grenze nach unten durchlässiger sei. Allerdings fiele die Gruppe an der Seitenlinie sehr klein aus, so dass es Nachfrage von internationalen Investoren brauche, um aus der Seitwärtsbewegung rauszukommen.

Eine fast identische Entwicklung fand an der Wall Street statt. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern am 30. August hervorgeht, verharrte dort der Anteil der Bullen bei 41,7 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren fiel dagegen von 42,4 auf 39,2 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger stieg gegenüber der Vorwoche von 16 auf nun 19,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 02:24 ET (06:24 GMT)