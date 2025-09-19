Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 193,58 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 193,58 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 193,58 EUR. Bei 195,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 80.594 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 198,34 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 2,46 Prozent zulegen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,77 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,44 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16,07 Mrd. EUR gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

