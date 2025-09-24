DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.133 -1,5%Euro1,1749 +0,1%Öl69,04 ±-0,0%Gold3.747 +0,3%
Wertpapiergeschäft

Insidertrade: Aumovio-Aktien verkauft

25.09.25 08:01 Uhr

Aumovio veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Aumovio meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 22.09.2025. Am 24.09.2025 wurde der Handel mit Aumovio-Anteilen gemeldet. Continental Aktiengesellschaft, in enger Beziehung bei Aumovio, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 22.09.2025 12.001 Aktien zu jeweils 37,96 EUR los. Das Papier von Aumovio gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 4,70 Prozent auf 37,52 EUR abwärts.

Die Aumovio-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,60Prozent auf 33,80 EUR abwärts. An diesem Tag wurden via FSE 4.218 Aumovio-Aktien umgesetzt.

Vor dem Romano, Nino-Trade wurde die letzte Transaktion am 22.09.2025 verzeichnet. 1.940 Anteile für jeweils 37,57 EUR kaufte Sonstige Führungsperson, Romano, Nino bei Aumovio damals an.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Aumovio

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Aumovio Market-PerformBernstein Research
19.09.2025Aumovio BuyUBS AG
19.09.2025Aumovio BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
