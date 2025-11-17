DAX23.768 -0,5%Est505.660 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,96 +2,7%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.469 +1,4%Euro1,1600 -0,2%Öl64,39 +0,2%Gold4.070 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Elbit Systems (ESLT): Milliarden-Deal zementiert langfristige Umsatzbasis im Rüstungssektor! Elbit Systems (ESLT): Milliarden-Deal zementiert langfristige Umsatzbasis im Rüstungssektor!
DAX-Stabilisierungsversucht zunächst beendet - Jahresendrally wird immer fraglicher DAX-Stabilisierungsversucht zunächst beendet - Jahresendrally wird immer fraglicher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

EU-Kommissions-Prognose: Deutsche Wirtschaft wächst - aber unter EU-Schnitt

17.11.25 11:35 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft wird nach der Herbstprognose der Europäischen Kommission im kommenden Jahr deutlich an Fahrt aufnehmen, aber dennoch knapp unter dem EU-Schnitt bleiben. Wie aus in Brüssel vorgestellten Zahlen hervorgeht, rechnen Konjunkturexperten für die Bundesrepublik 2026 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 Prozent. Im EU-Schnitt wird ein Plus von 1,4 Prozent erwartet, in den Staaten mit der Gemeinschaftswährung Euro ein durchschnittliches Plus in Höhe von 1,2 Prozent.

Wer­bung

Insgesamt fällt die Prognose freundlicher aus als noch im Frühjahr. So wurde im Mai für Deutschland in diesem Jahr eine Stagnation der Wirtschaft vorhergesagt und für 2026 ein BIP-Wachstum um 1,1 Prozent. Für 2025 rechnet die EU-Kommission nun mit einem leichten Wachstum um 0,2 Prozent. Für die gesamte EU korrigierte die Kommission die Werte ebenfalls leicht nach oben.

Aktuelle Unternehmensindikatoren und Umfragedaten deuteten auf eine anhaltend positive Dynamik in den kommenden Quartalen hin, teilte die Kommission zu dem Ausblick mit. Auch wenn das weltwirtschaftliche Umfeld schwierig bleibe, stützten ein robuster Arbeitsmarkt, steigende Kaufkraft und günstige Finanzierungsbedingungen ein moderates Wirtschaftswachstum. Nationale Sparmaßnahmen in Mitgliedstaaten könnten durch EU-Mittel teilweise ausgeglichen werden./aha/DP/men