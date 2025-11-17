ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 130 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren./la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
