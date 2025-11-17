DAX23.712 -0,7%Est505.646 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken. Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken.
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kurs der Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Montagmittag zu

17.11.25 12:04 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Montagmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 112,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
111,95 EUR 1,30 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 112,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 114,60 EUR. Mit einem Wert von 112,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 621.316 Aktien.

Am 17.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 62,82 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,89 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 14.11.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,34 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 10,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.

Am 11.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.02.2027 dürfte Siemens Energy die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie springt an: Mittelfristziele nach oben korrigiert - Dividende ist zurück

Aktienempfehlung Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
13:11Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10:51Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
08:01Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:51Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:11Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
08:01Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen