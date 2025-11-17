Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Montagmittag zu

Kurs der Siemens Energy

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 112,45 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 112,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 114,60 EUR. Mit einem Wert von 112,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 621.316 Aktien.

Am 17.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 62,82 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,89 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 14.11.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,34 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 10,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.

Am 11.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.02.2027 dürfte Siemens Energy die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

