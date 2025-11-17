Heidelberg Materials-Aktie nähert sich Rekordhoch
Nach der Konsolidierung am Ende vergangener Wochen haben die Aktien von Heidelberg Materials am Montag nach einer Empfehlung durch Barclays Kurs auf ihr Rekordhoch genommen.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 213 Euro näherten sich die Heidelberg Materials-Aktien ihrer erst am Donnerstag aufgestellten Bestmarke von 217,40 Euro.
Barclays-Branchenexperte Tom Zhang sieht mittlerweile noch reichlich Luft nach oben: Er hob das Kursziel von 194 auf 261 Euro an und stufte die Aktien daher von "Equal Weight" auf "Overweight" nach oben.
Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb der Analyst in einer Branchenstudie. Er ist langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er um bis zu 28 Prozent über dem Konsens.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
