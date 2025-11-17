DAX23.769 -0,5%Est505.663 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,95 +2,6%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.396 +1,3%Euro1,1605 -0,2%Öl64,25 -0,1%Gold4.084 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
The RealReal: Online-Marktplatz für Secondhand-Luxusgüter überzeugt mit Plänen zur Profitabilitätssteigerung The RealReal: Online-Marktplatz für Secondhand-Luxusgüter überzeugt mit Plänen zur Profitabilitätssteigerung
Amazon-Aktie fester: Warum Amazon die Black Week ins Zentrum rückt Amazon-Aktie fester: Warum Amazon die Black Week ins Zentrum rückt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Barclays-Empfehlung

Heidelberg Materials-Aktie nähert sich Rekordhoch

17.11.25 11:18 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie steigt - Rekordhoch in Sicht | finanzen.net

Nach der Konsolidierung am Ende vergangener Wochen haben die Aktien von Heidelberg Materials am Montag nach einer Empfehlung durch Barclays Kurs auf ihr Rekordhoch genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
213,00 EUR 4,00 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 213 Euro näherten sich die Heidelberg Materials-Aktien ihrer erst am Donnerstag aufgestellten Bestmarke von 217,40 Euro.

Wer­bung

Barclays-Branchenexperte Tom Zhang sieht mittlerweile noch reichlich Luft nach oben: Er hob das Kursziel von 194 auf 261 Euro an und stufte die Aktien daher von "Equal Weight" auf "Overweight" nach oben.

Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb der Analyst in einer Branchenstudie. Er ist langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er um bis zu 28 Prozent über dem Konsens.

/mis/ag/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
09:06Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
14.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:06Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
14.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen