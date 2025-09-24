Directors' Dealings: UmweltBank-Führungskraft bewegt Aktien

Insider Depot

Die UmweltBank-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

UmweltBank meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 22.09.2025. Die BaFin wurde am 24.09.2025 über die Transaktion informiert. von Blücher, Dietmar, Vorstand, agierte mit Blick auf den UmweltBank-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 22.09.2025 12.236 Aktien zu je 3,99 EUR erworben. Die UmweltBank-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,20 Prozent auf 4,00 EUR nach.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 0,50 Prozent auf 4,12 EUR zu. Die Anzahl der gehandelten UmweltBank-Aktien belief sich an jenem Tag auf 958 Stück. UmweltBank markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 182,39 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 45.146.200 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von von Blücher, Dietmar wurde am 01.08.2024 erfasst. Damals deckte sich von Blücher, Dietmar mit 12.219 UmweltBank-Aktien zu jeweils 6,14 EUR ein.

Redaktion finanzen.net