OTS: UmweltBank AG / UmweltBank AG erzielt positives Ergebnis vor Steuern in ...

UmweltBank AG erzielt positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 9,1

Mio. Euro

Nürnberg (ots) -

in den ersten neun Monaten 2025

- Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,6

Mio. Euro

- Listing der UmweltBank-Aktie im Scale-Segment der Deutschen Börse

- Gesamtkapitalquote steigt im 3. Quartal um +0,3%pkt auf 16,2% per 30.09.2025.

Inklusive Anrechnung der Eigenkapitalerhöhung läge die Quote bei rund 16,9%

- Erfolgreiche Produkteinführung des grünen UmweltBank Bond-ETFs (100 Mio. Euro)

, grüner Aktien-ETF steigt auf 60 Mio. Euro Fondsvolumen

- Erfolgreiche Einführung des Girokontos

- Vollzug (Closing) des Verkaufs von zwei Immobilienbeteiligungen mit einem

Transaktionsvolumen von rund 100 Mio. Euro

Die UmweltBank hat im dritten Quartal 2025 weitere wichtige Weichenstellungen

vorgenommen. Ein bedeutender Meilenstein war die erfolgreiche Kapitalerhöhung

mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,6 Mio. Euro. Die Stärkung der

Kapitalausstattung ist dabei von strategischer Bedeutung zur Erreichung der

Wachstumsziele, insbesondere in Bezug auf die Ausweitung des Kreditgeschäfts. In

diesem Zusammenhang war ebenfalls das Listing der UmweltBank-Aktie im

Scale-Segment der Deutschen Börse von Bedeutung, was den Zugang zu einem

breiteren Investorenkreis ermöglicht und die Eigenkapitalbeschaffung erleichtert

hat.

Die Anrechnung der Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung auf die

Kapitalquoten erfolgt aufgrund regulatorischer Vorgaben planmäßig Ende 2025. Die

Gesamtkapitalquote konnte im dritten Quartal leicht auf rund 16,2% gesteigert

werden (30.06.2025: 15,9 %). Inklusive Anrechnung der Eigenkapitalerhöhung läge

die Quote bei rund 16,9%.

UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die Börse

Die UmweltBank hat Ende August ihren zweiten eigenen ETF aufgelegt, der bereits

ein Anlagevolumen von mehr als 100 Mio. Euro erreicht hat. Der breit

diversifizierte UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro (WKN A41CHM)

investiert dabei ausschließlich in Anleihen, deren Emissionserlöse ökologische

und soziale Projekte finanzieren. Wie der bereits aufgelegte UmweltBank

Aktien-ETF (Fondsvolumen: 60 Mio. Euro) ist auch der neue Anleihen-ETF als

dunkelgrüner Fonds laut Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung qualifiziert. Beide

ETFs sind wesentliche Elemente im Anlagespektrum der digitalen Anlageberatung,

die die UmweltBank im November anbieten will.

Privatkundengeschäft mit abnehmender Wachstumsdynamik

Im Privatkundengeschäft wuchs die Kundenanzahl auf rund 161.000 an. Insgesamt

konnten in den ersten neun Monaten damit 4% (rund 6.200 Nettoneukunden) neue

Kundinnen und Kunden gewonnen werden. Das Einlagenvolumen betrug 3,6 Mrd. Euro

zum 30.09.2025. Im vierten Quartal wird eine deutlich steigende Wachstumsdynamik

angestrebt.

Firmenkundengeschäft mit selektivem Kredit-Neugeschäft

Die UmweltBank erzielte selektives Neugeschäft von rund 72 Mio. Euro (Vorjahr:

115 Mio. Euro) zum 30.09.2025. Der Vorstand rechnet nur noch mit einem

Neukreditvolumen im Bereich von 200 - 250 Mio. Euro für das Jahr 2025. Im

Bereich der Erneuerbaren Energien hat die UmweltBank erste Finanzierungsanfragen

nach Batterieenergiespeichersystemen erhalten. Damit leistet die UmweltBank

einen wichtigen Beitrag für eine stabile und flexible Energiezukunft.

Abbau des Beteiligungsportfolios schreitet weiter voran

Im Beteiligungsbereich setzt die UmweltBank ihre strategische Ausrichtung

konsequent fort und konnte insgesamt zwei Immobilienbeteiligungen mit einem

Transaktionsvolumen von rund 100 Mio. Euro erfolgreich an externe Käufer

veräußern. Für zwei weitere Beteiligungen wurden Absichtserklärungen

unterzeichnet.

Ergebnis und Ausblick

Die UmweltBank erzielte zum 30.09.2025 ein positives Ergebnis vor Steuern von

9,1 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 8,9 Mio. Euro.

Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert: Der Vorstand

erwartet weiterhin ein positives Ergebnis vor Steuern für die UmweltBank AG

zwischen 5 und 10 Mio. Euro. Im Jahresverlauf 2025 wird mit einer erhöhten

Risikovorsorge in einer Bandbreite von 10 bis 15 Mio. Euro gerechnet, die in der

Gesamtprognose bereits berücksichtigt wurde. In Abhängigkeit des

Geschäftsverlaufs wird die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung auf geringem

Niveau für das Geschäftsjahr 2025 angestrebt.

Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Für die Zahlenangaben zum

30.09. ist kein Testat vorgesehen.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen und die Präsentation finden Sie auf der

Investor-Relations-Webseite der UmweltBank

(https://www.umweltbank.de/investor-relations/)

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.

Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre

Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im

Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die

aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus

der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft

gezogen werden.

Disclaimer

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner

Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf

weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird

zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

